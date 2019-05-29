Зеленский надеется, что ВСУ будут выполнять только миротворческие миссии

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что украинские военнослужащие в будущем будут выполнять только миротворческие миссии.

«Я твёрдо верю, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии», — написал Зеленский в Facebook.

Зеленский поздравил членов украинских миротворческих миссий с Международным днём миротворца.

«Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты», — добавил он.

Ранее Зеленский впервые после вступления в должность посетил позиции украинских военнослужащих в Донбассе. Он осмотрел позиции войск в станице Луганской и в городе Счастье Луганской области, а также пообщался с военнослужащими.

В ходе своей инаугурационной речи Зеленский заявлял, что ради прекращения огня в Донбассе готов на всё.