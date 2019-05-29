Медведчук рассказал о желании Коломойского напомнить о себе

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский желает напомнить о себе с помощью интервью различным СМИ.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Мне кажется, что господин Коломойский своими интервью, которые он начал давать так часто в последнее время, пытается не просто подтвердить своё участие. У меня такое впечатление, что он хочет кому-то напомнить, чтобы, не дай бог, его не забыли», — сказал он.

Вместе с этим Медведчук отметил, что в настоящий момент неизвестно, есть ли какие-то обязательства между украинским бизнесменом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Коломойский рассказал о шантаже со стороны главы администрации экс-президента Украины Петра Порошенко.