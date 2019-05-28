Саакашвили сообщил о возвращении на Украину 29 мая

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что намерен вернуться на Украину в среду, 29 мая. Об этом информирует «Рустави 2».

«Он (Зеленский. — RT) вернул мне гражданство Украины, которого меня лишили незаконно, ровно так же, как и выслали из страны. Завтра во второй половине дня я прилечу в Киев, где находятся мои многие соратники, где я учился, служил в армии, боролся», — заявил Саакашвили.

Ранее Зеленский подписал указ о возвращении Саакашвили гражданства Украины. Саакашвили поблагодарил украинского президента за это решение.

Как писали СМИ, экс-президент Грузии намерен вернуться на Украину 29 мая.