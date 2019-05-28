Постпредство России при ОБСЕ осудило задержание шеф-редактора Sputnik Литва

В постпредстве России при ОБСЕ прокомментировали задержание в аэропорту Вильнюса шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.

«Это очередной пример грубого нарушения прав СМИ и подавления альтернативных мнений в стране», — указывается в сообщении постпредства, опубликованном в Twitter.

Касем был задержан по прилёте в аэропорт Вильнюса с формулировкой «угроза национальной безопасности».

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя инцидент, заявил, что литовские политики действуют против интересов собственных граждан.