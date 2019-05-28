Постпредство России при ОБСЕ осудило задержание шеф-редактора Sputnik Литва
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«Это очередной пример грубого нарушения прав СМИ и подавления альтернативных мнений в стране», — указывается в сообщении постпредства, опубликованном в Twitter.
Касем был задержан по прилёте в аэропорт Вильнюса с формулировкой «угроза национальной безопасности».
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя инцидент, заявил, что литовские политики действуют против интересов собственных граждан.