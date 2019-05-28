В Госдуме прокомментировали задержание шеф-редактора Sputnik Литва

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в беседе с RT задержание в аэропорту Вильнюса шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.

«Это совершенно безобразный факт. Там любят говорить о демократии, свободе слова и правах человека. Но получается, что действия идут вразрез с теми декларациями, которые регулярно заявляются со стороны ведущих государственных деятелей и политиков Литвы», — сказал депутат.

Новиков также отметил, что литовские политики действуют против интересов собственных граждан.

«Мы считаем, что это безусловный шаг, направленный на ухудшение отношений между странами. Но народы наших государств по-прежнему с большой симпатией относятся друг к другу», — заключил он.

Ранее Касем был задержан по прилёте в аэропорт Вильнюса с формулировкой «угроза национальной безопасности».