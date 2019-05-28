Сенатор оценил заявление МИД Украины по Керченскому проливу

Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с Nation News оценил заявление заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль о том, что страна намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

«Это может быть личным мнением Зеркаль, но хочет ли этого Киев? Будет довольно сложно реализовывать это решение на практике, договариваться если и нужно, то прежде всего Украине», — сказал Цеков.

Как напомнил сенатор, Азовское море — внутреннее море России и Украины, а Керченский пролив — внутренний пролив России.

По словам Цекова, есть договор 2004 года, который Москва неукоснительно соблюдает.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал слова Зеркаль.