Сенатор оценил заявление МИД Украины по Керченскому проливу
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- РИА Новости
«Это может быть личным мнением Зеркаль, но хочет ли этого Киев? Будет довольно сложно реализовывать это решение на практике, договариваться если и нужно, то прежде всего Украине», — сказал Цеков.
Как напомнил сенатор, Азовское море — внутреннее море России и Украины, а Керченский пролив — внутренний пролив России.
По словам Цекова, есть договор 2004 года, который Москва неукоснительно соблюдает.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с ФАН прокомментировал слова Зеркаль.