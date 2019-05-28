В Совфеде прокомментировали заявление избранного президента Литвы об отношениях с Россией

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с ФАН прокомментировал заявление избранного президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что отношения между Вильнюсом и Москвой вряд ли поменяются.

«Теоретически наши отношения с Литвой могли бы развиваться более прогрессивно, но в прежние годы литовцы выступали в качестве локомотива антироссийских инициатив. Мы это видели неоднократно: это и публичная риторика, и практические действия», — сказал Косачёв.

По его словам, если новые литовские власти смогут объективно проанализировать происходящее и понять, что плохие отношения с Москвой не отвечают национальным интересам Вильнюса, то, может быть, что-то поменяется.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT заявление Науседы.