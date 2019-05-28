Аксёнов оценил планы Киева изменить статус Керченского пролива

Глава Крыма Сергей Аксёнов оценил заявление заместителя главы украинского МИД Елены Зеркаль о том, что Киев намерен добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

Он подчеркнул, что Керченский пролив — это исключительно российские территориальные воды.

«Если наш президент какие-то решения примет в части пропуска судов международных, то это другая ситуация», — цитирует РИА Новости Аксёнова.

Ранее Зеркаль заявила о намерении Украины добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек, комментируя это заявление, отметил, что статус Керченского пролива могут определить только при обоюдном согласии Россия и Украина и без официального разрешения Москвы никаких изменений не будет.