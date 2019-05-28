В Госдуме ответили на заявление МИД Украины по Керченскому проливу

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль о том, что страна намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

«Статус Керченского пролива могут определить только при обоюдном согласии Россия и Украина. И без официального разрешения Москвы никаких изменений не будет. В настоящий момент Киев хочет международного статуса лишь для того, чтобы на официальной основе, беспрепятственно дать возможность кораблям НАТО «шастать» в наших водах между Чёрным и Азовским морем», — сказал депутат.

По его словам, все заверения Киева о том, что это нужно для экономического развития региона, — «лукавство и дезинформация».

«Желание нового статуса — это и есть та психологическая война, которую объявил нашей стране президент Зеленский. Но, как говорится, кина не будет, потому что желание Украины нас не устраивает, а мнение её западных союзников вообще не интересует», — считает Бальбек.

Ранее в МИД Украины заявили о намерении добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

При этом в министерстве подчеркнули важность для Украины получения возможности представлять свои интересы в международном арбитраже.