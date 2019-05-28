Эксперт оценил заявление МИД Украины по Керченскому проливу

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT заявление заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль о том, что страна намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

«Принципиально решение Украины ничего не изменит. Керченский пролив де-факто является частью России. И хотя международное сообщество не признаёт Крым частью нашей страны, это никакого значения не имеет. У нас есть приоритет внутреннего законодательства. Москва не будет реагировать ни на какие международные решения по данному вопросу. Всё, что Украина делает в этом направлении, — деструктивно и отдаляет возможность нормализации отношений с Россией», — заявил эксперт.

По словам Брутера, пока Киев будет использовать внешние инструменты для давления на Москву, отношения будут деградировать.

«Возможно, для какой-то части украинской элиты такой вариант является лучшим. Но для большинства граждан страны важны нормальные отношения с Россией», — заключил он.

Ранее в МИД Украины заявили о намерении добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

При этом в министерстве подчеркнули важность для Украины получения возможности представлять свои интересы в международном арбитраже.