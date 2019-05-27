Эксперт прокомментировал заявление об убытках Киева от ухудшения отношений с Москвой
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«Те преграды, которые за пять лет были искусственно созданы, показали свою неэффективность, показали, что носят искусственный характер. А главное — что они создают трудности для развития самой Украины», — сказал Оленченко.
По его словам, в исторической перспективе нормальные отношения между Киевом и Москвой неизбежны.
Ранее украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что Украине следует подождать с дефолтом, поскольку в первую очередь от него пострадают рядовые граждане.