Эксперт прокомментировал заявление об убытках Киева от ухудшения отношений с Москвой

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что Украина из-за ухудшения отношений с Россией несёт существенные экономические убытки.
Эксперт прокомментировал заявление об убытках Киева от ухудшения отношений с Москвой
  • © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
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«Те преграды, которые за пять лет были искусственно созданы, показали свою неэффективность, показали, что носят искусственный характер. А главное — что они создают трудности для развития самой Украины», — сказал Оленченко.

По его словам, в исторической перспективе нормальные отношения между Киевом и Москвой неизбежны.

Ранее украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что Украине следует подождать с дефолтом, поскольку в первую очередь от него пострадают рядовые граждане.

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