Эксперт прокомментировал заявление об убытках Киева от ухудшения отношений с Москвой

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с радио Sputnik прокомментировал заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что Украина из-за ухудшения отношений с Россией несёт существенные экономические убытки.

«Те преграды, которые за пять лет были искусственно созданы, показали свою неэффективность, показали, что носят искусственный характер. А главное — что они создают трудности для развития самой Украины», — сказал Оленченко.

По его словам, в исторической перспективе нормальные отношения между Киевом и Москвой неизбежны.

Ранее украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что Украине следует подождать с дефолтом, поскольку в первую очередь от него пострадают рядовые граждане.