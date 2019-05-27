В Совфеде прокомментировали результаты второго тура президентских выборов в Литве
- Reuters
«Нам не нужна никакая пророссийская позиция. Нам нужна трезвая позиция, взвешенная, именно прагматичная, о чём Науседа, собственно, неоднократно говорил. И так он действовал всю свою биографию. Он всегда был человеком с умеренными взглядами», — заявил сенатор.
Он выразил мнение, что Науседа как президент Литвы станет нормальным партнёром России.
Ранее президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал в беседе с RT результаты второго тура президентских выборов в Литве.