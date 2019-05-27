Эксперт оценил результаты второго тура президентских выборов в Литве

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Анастасия Румянцева, Полина Полетаева
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал RT результаты второго тура президентских выборов в Литве, согласно которым лидирует экономист Гитанас Науседа.
Эксперт оценил результаты второго тура президентских выборов в Литве
  • Reuters

По данным ЦИК страны, Науседа после обработки бюллетеней на всех избирательных участках набирает более 65% голосов, его конкурент Ингрида Шимоните — около 33%.

«Выборы в Литве входят в новый тренд, который формируется в последние годы. Его участниками являются и США, и Украина. Это выборы кандидата, который не имеет отношения к политике непосредственно. Я напоминаю, тот же самый Науседа практически не имеет отношения к политическим партиям вообще никаким. Он пришёл из экономики, был представителем финансовой организации Европейского союза. При этом очень долгое время выступал с критикой действующего президента», — отметил Абзалов.

Он добавил, что приход такого человека говорит о том, что запрос на кандидатов-неполитиков серьёзно вырос и что избиратель готов за них массово голосовать. 

Также, по словам эксперта, в последнее время происходит некоторое смягчение позиции северной Европы вообще и Прибалтики в частности в отношении России.

«Происходит некоторая оттепель. То есть представитель одной из стран вообще приезжал на переговоры с Москвой, представитель второй страны выступает во время избирательной кампании за усиление процесса переговоров с Россией. Можно сказать, что постепенно основной блок, который был против активного выстраивания отношений с Москвой, а в основном это были прибалты, начинает понемногу разваливаться, в крайнем случае — становится более рациональным», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что экономист Гитанас Науседа лидирует во втором туре президентских выборов в Литве.

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