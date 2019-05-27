Верховный суд Украины не удовлетворил кассацию защиты Вышинского

Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу защиты руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.

Отмечается, что объединённая палата Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины в понедельник, 27 мая, рассматривала кассационную жалобу защиты Вышинского о его незаконном задержании.

Защита журналиста требовала отправить этот вопрос на новое рассмотрение Херсонского апелляционного суда.

«В удовлетворении кассации отказано», — цитирует РИА Новости Доманского.

Ранее Подольский районный суд Киева продлил арест Вышинскому до 22 июля.

Журналист был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене. Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес политическими играми властей Украины.