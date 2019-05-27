Верховный суд Украины не удовлетворил кассацию защиты Вышинского
- РИА Новости
Отмечается, что объединённая палата Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины в понедельник, 27 мая, рассматривала кассационную жалобу защиты Вышинского о его незаконном задержании.
Защита журналиста требовала отправить этот вопрос на новое рассмотрение Херсонского апелляционного суда.
«В удовлетворении кассации отказано», — цитирует РИА Новости Доманского.
Ранее Подольский районный суд Киева продлил арест Вышинскому до 22 июля.
Журналист был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене. Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес политическими играми властей Украины.