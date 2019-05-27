Верховный суд Украины не удовлетворил кассацию защиты Вышинского

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Верховный суд Украины не удовлетворил кассационную жалобу защиты руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщил адвокат журналиста Андрей Доманский.
Верховный суд Украины не удовлетворил кассацию защиты Вышинского
  • РИА Новости

Отмечается, что объединённая палата Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины в понедельник, 27 мая, рассматривала кассационную жалобу защиты Вышинского о его незаконном задержании.

Защита журналиста требовала отправить этот вопрос на новое рассмотрение Херсонского апелляционного суда.

«В удовлетворении кассации отказано», — цитирует РИА Новости Доманского.

Ранее Подольский районный суд Киева продлил арест Вышинскому до 22 июля.

Журналист был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене. Сам Вышинский назвал обвинения в свой адрес политическими играми властей Украины.

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