Экс-глава Минобороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году

Короткая ссылка
Бывший глава Минобороны самопровозглашённой Донецкой народной республики и экс-командующий армией республики Игорь Стрелков в интервью YouTube-каналу «ГлавТема Народ» рассказал о причинах отступления из Славянска и Краматорска.
Экс-глава Минобороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году
  • © РИА Новости

Он отметил, что летом 2014 года в войсках ДНР была нехватка боеприпасов и техники.

«Если бы у меня были те ресурсы, которые появились позже, или хотя бы доступ к этим ресурсам, то и Славянск, и Краматорск не были бы сданы», — цитирует РИА Новости Стрелкова.

Ранее в управлении Народной милиции ДНР заявили о задержании группы украинских диверсантов.

Позднее глава пресс-службы ведомства Даниил Безсонов сообщил, что задержанные украинские военнослужащие признались в подготовке диверсии против ОБСЕ

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить