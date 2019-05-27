Экс-глава Минобороны ДНР объяснил отступление из Славянска в 2014 году
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Он отметил, что летом 2014 года в войсках ДНР была нехватка боеприпасов и техники.
«Если бы у меня были те ресурсы, которые появились позже, или хотя бы доступ к этим ресурсам, то и Славянск, и Краматорск не были бы сданы», — цитирует РИА Новости Стрелкова.
Ранее в управлении Народной милиции ДНР заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Позднее глава пресс-службы ведомства Даниил Безсонов сообщил, что задержанные украинские военнослужащие признались в подготовке диверсии против ОБСЕ.