В ДНР заявили, что задержанные бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
- РИА Новости
По его словам, в настоящее время военные дают признательные показания.
«С их слов нам стало известно, что на территории республики они должны были совершить ряд диверсий, одна из которых планировалась в отношении сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — цитирует Безсонова Донецкое агентство новостей.
Накануне в ДНР заявили о задержании группы украинских диверсантов.
В штабе операции объединённых сил (ООС) Украины сказали, что были задержаны восемь бойцов ВСУ.