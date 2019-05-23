В ДНР заявили, что задержанные бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ

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Задержанные в самопровозглашённой Донецкой народной республике украинские военнослужащие признались в подготовке диверсии против ОБСЕ. Об этом сообщил глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
В ДНР заявили, что задержанные бойцы ВСУ готовили диверсию против ОБСЕ
  • РИА Новости

По его словам, в настоящее время военные дают признательные показания.

«С их слов нам стало известно, что на территории республики они должны были совершить ряд диверсий, одна из которых планировалась в отношении сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», — цитирует Безсонова Донецкое агентство новостей.

Накануне в ДНР заявили о задержании группы украинских диверсантов.

В штабе операции объединённых сил (ООС) Украины сказали, что были задержаны восемь бойцов ВСУ

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