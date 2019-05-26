В ЛНР обвинили украинских силовиков в размещении техники в жилых массивах

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В самопровозглашённой Луганской народной республике обвинили украинских силовиков в размещении вооружения и техники в жилых районах у линии соприкосновения в Донбассе.
В ЛНР обвинили украинских силовиков в размещении техники в жилых массивах
  • © Flickr / ministryofdefenceua

«В жилом квартале населённого пункта Золотое-4 зафиксировано размещение двух БТР-60. Отмечу, что эту информацию также подтверждают и представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в своём отчёте за 24 мая», — приводит РИА Новости слова офицера пресс-службы Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Он не исключил, что данная техника может использоваться украинскими военными для обстрелов населённых пунктов ЛНР.

Ранее в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток четыре раза обстреляли территорию ЛНР.

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