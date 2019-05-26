В ЛНР заявили о четырёх обстрелах со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток четыре раза обстреляли территорию ЛНР.

Такие данные приводит Луганский информационный центр со ссылкой на оборонное ведомство региона.

Согласно представленным данным, обстрелам подверглись районы посёлков Фрунзе и Калиново.

При этом украинские силовики вели огонь из 82-миллиметровых миномётов, станковых и автоматических противотанковых гранатомётов и стрелкового оружия.

Ранее бывший командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев заявил, что на возвращение неподконтрольных территорий в Донбассе украинским военнослужащим необходимо меньше суток.