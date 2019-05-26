Волонтёр рассказала о 54-летнем задержанном в ДНР солдате
По её словам, среди восьми пленных, в частности, числятся старший солдат Борис Пундор 1965 года рождения и прапорщик Виктор Шайдов 1970 года рождения.
Как отметила Андрусенко-Якотюк, существует много вопросов относительно произошедшего. В настоящее время украинская сторона принимает меры для возвращения своих военнослужащих.
22 мая в штабе операции объединённых сил Украины сообщили о задержании восьми военных ополченцами в Донбассе.
В управлении Народной милиции ДНР данную информацию подтвердили, назвав задержанных диверсантами.