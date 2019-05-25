В Крыму оценили слова главы Генштаба ВСУ о полуострове

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление начальника Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслана Хомчака, который назвал Крым в 2010 году «плохим остатком СССР».

«От представителей украинских военных или политических кругов мы слышим одиозные заявления относительно Крыма. Но в данном случае слова подкреплены той действительностью, которая складывалась. На протяжении 23 лет нахождения полуострова в составе Украины Киев сознательно не развивал Крым. На полуострове появлялись только дачи украинских политиков и олигархов. При этом инфраструктура была в очень плачевном состоянии», — считает депутат.

По его словам, спустя пять лет нахождения в составе России Крым стал абсолютно другим, развивающимся регионом.

«Хомчаку следует задуматься о том, сколько наследия СССР есть в самой Украине, например с точки зрения территорий. Киев постоянно спекулирует этим вопросом, пытается плюнуть в колодец собственной истории», — сказал Ганжара.

Ранее Хомчак назвал Крым «плохим остатком СССР». Он рассказал, что был в Крыму «раза три», «крайний раз в 2010 году».

По его словам, «это был плохой остаток Советского Союза, повсюду реклама российской водки с триколором».

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.