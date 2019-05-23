Кравчук прокомментировал решение Зеленского распустить Раду
- РИА Новости
«По Конституции Украины, если нет коалиции, президент имеет законное право распустить парламент. А коалиции не было и нет», — сказал он.
Как считает Кравчук, Зеленский распустил парламент в соответствии с нормой закона, и здесь не было никакого нарушения.
Со своей стороны, доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш в беседе с Nation News выразил мнение, что если Рада станет оспаривать указ Зеленского, то сделает ему лучший подарок, который только может быть.
«Понятно, что Рада себя пересидела, и легитимность Зеленского гораздо выше. Для него была бы выигрышной кампания против Рады», — отметил он.
Ранее указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу.