Кравчук прокомментировал решение Зеленского распустить Раду

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Первый президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН прокомментировал решение нынешнего главы государства Владимира Зеленского распустить Верховную раду.
Кравчук прокомментировал решение Зеленского распустить Раду
  • РИА Новости

«По Конституции Украины, если нет коалиции, президент имеет законное право распустить парламент. А коалиции не было и нет», — сказал он.

Как считает Кравчук, Зеленский распустил парламент в соответствии с нормой закона, и здесь не было никакого нарушения.

Со своей стороны, доцент кафедры политической истории МГИМО Кирилл Коктыш в беседе с Nation News выразил мнение, что если Рада станет оспаривать указ Зеленского, то сделает ему лучший подарок, который только может быть.

«Понятно, что Рада себя пересидела, и легитимность Зеленского гораздо выше. Для него была бы выигрышной кампания против Рады», — отметил он.

Ранее указ Зеленского о роспуске Верховной рады вступил в силу.

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