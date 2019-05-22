В Крыму оценили возможность проведения на Украине референдума по переговорам с Россией

Заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Республики Крым Игорь Рябов в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

Как считает эксперт, Зеленский желает апеллировать через референдум к общественному мнению, а оно настроено резко против конфликтной парадигмы экс-президента Петра Порошенко.

«В целом это хороший знак. Но не нужно и обольщаться: всё-таки Зеленский по ряду принципиальных моментов сохраняет риторику в духе Порошенко», — сказал Рябов.

Ранее в российском МИД выразили надежду, что украинский президент ответственно подойдёт к ситуации в стране, а также вернётся к вопросу об обмене с Россией послами.

Член Совета Федерации Андрей Климов в беседе с НСН прокомментировал заявление советника Зеленского по вопросам обороны Ивана Апаршина о том, что страна будет держать курс на вступление в НАТО и не изменит его «касательно отношения к войне с Россией».