МИД: от Зеленского не поступало сигналов о желании обменяться послами

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В российском МИД рассчитывают, что украинский президент Владимир Зеленский ответственно подойдёт к ситуации в стране, а также вернётся к вопросу об обмене послами.

С такими словами выступил глава второго департамента стран СНГ Андрей Руденко.

«Рассчитываем на то, что Зеленский проявит ответственность, может быть, даже какую-то мудрость и начнёт адекватно расценивать реальную ситуацию на Украине и вокруг неё. И, может быть, на каком-то этапе вернутся и к вопросу об обмене послами», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Он подчеркнул, что сигнала от властей Украины о назначении нового посла в России не поступало.

Ранее в Совфеде предложили поднять уровень диппредставительства с Украиной.

В конце марта в МИД Украины сообщали, что после высылки 13 человек в стране остались работать 66 российских дипломатов.

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