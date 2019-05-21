Эксперт оценил введение Украиной антидемпинговых пошлин на цемент из России

Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал RT решение Украины ввести на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%.

«На Украине сейчас специально создаются проблемы новому президенту. Все эти пошлины и запреты, которые введены против России — бомба замедленного действия для Зеленского. Понятное дело, что экономика нашей страны не развалится от того, что Киев перестанет покупать российский цемент. А вот на экономическую ситуацию внутри Украины это сильно повлияет», — сказал Охрименко.

По его словам, новый президент «попал в очень сложную ситуацию».

«Он может отменить санкции, только получив при этом массу антипиара. С другой стороны, если ограничительные меры останутся, Зеленский своими руками убьёт экономику Украины», — считает Охрименко.

Ранее Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%.

Также антидемпинговые пошлины на импорт цемента из Белоруссии составят 57,03%, а из Молдавии — 94,46%.