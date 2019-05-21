Эксперт оценил введение Украиной антидемпинговых пошлин на цемент из России

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Анна Лушникова
Глава Украинского аналитического центра экономист Александр Охрименко прокомментировал RT решение Украины ввести на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%.
Эксперт оценил введение Украиной антидемпинговых пошлин на цемент из России
  • pixabay.com

«На Украине сейчас специально создаются проблемы новому президенту. Все эти пошлины и запреты, которые введены против России — бомба замедленного действия для Зеленского. Понятное дело, что экономика нашей страны не развалится от того, что Киев перестанет покупать российский цемент. А вот на экономическую ситуацию внутри Украины это сильно повлияет», — сказал Охрименко.

По его словам, новый президент «попал в очень сложную ситуацию».

«Он может отменить санкции, только получив при этом массу антипиара. С другой стороны, если ограничительные меры останутся, Зеленский своими руками убьёт экономику Украины», — считает Охрименко.

Ранее Украина ввела на пять лет антидемпинговые пошлины на импорт цемента из России в размере 114,95%.

Также антидемпинговые пошлины на импорт цемента из Белоруссии составят 57,03%, а из Молдавии — 94,46%.

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