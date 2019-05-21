Кучма дал совет Зеленскому

Второй президент Украины Леонид Кучма выразил уверенность, что под руководством нового главы государства Владимира Зеленского будет создана профессиональная команда, и посоветовал ему меньше говорить и больше делать.

«Мне кажется, всё-таки под руководством нового президента будет сформирована профессиональная команда. Самое главное — чтоб они видели и выполняли те вещи, которые обещали», — цитирует Кучму «СЕГОДНЯ.ua».

Он отметил, что пять лет назад украинцам тоже «обещали очень и очень много».

По его словам, Зеленскому не стоит быть «мастером на все руки», как его предшественник Пётр Порошенко, который «пытался за всех свои вопросы решать».

«Президенту новому я желаю меньше говорить и больше делать. Мы послушали о его первых шагах — верной дорогой, как раньше говорили, идёте, товарищи. Так что дай бог ему на этом пути успеха», — добавил политик.

Ранее Порошенко посоветовал Зеленскому усиливать санкционное давление на Россию.