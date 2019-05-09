Советник Зеленского рассказал о способе борьбы с коррупцией на Украине

Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского, рассказал, что избранный украинский лидер должен сделать, чтобы победить коррупцию в стране.

Как он заявил в эфире политического ток-шоу «Украинский формат» на телеканале NewsOne, Зеленскому необходимо сделать антикоррупционные органы и суд в стране независимыми.

«В первую очередь так называемые «посадки» касаются коррупционеров, которые обескровили экономику Украины и бесили общество. Для этого президент должен сделать так, чтобы не было возможности влиять на антикоррупционные органы и суды, чтобы все эти органы руководствовались не политической целесообразностью, а законом. И тогда будут «посадки», — сказал он.

Ранее Зеленский на встрече с еврокомиссаром по вопросам расширения ЕС Йоханнесом Ханом назвал своими основными приоритетами победу над коррупцией, демонополизацию в энергетике и деолигархизацию в СМИ.