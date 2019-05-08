В Совфеде оценили ситуацию вокруг украинских социальных выплат в Донбассе
- Reuters
Как отметил сенатор, Украина и так не выплачивает никаких соцвыплат жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
Цеков также задался вопросом, откуда Киев узнает, есть ли у людей российское гражданство или нет.
Кроме того, сенатор отметил, что Россия предоставит социальные гарантии жителям ДНР и ЛНР, получившим российские паспорта.
«Молодые мамы, например, смогут получить материнский капитал. Родила ребёнка — по закону России имеешь право получить материнский капитал. Другое дело, что для его получения придётся приехать на территорию России», — заявил он.
В апреле бывший заместитель Генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в беседе с НСН оценил решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов ЛНР и ДНР.