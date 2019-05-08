Бойко оценил планы Киева лишить пенсий жителей Донбасса с паспортами России
- РИА Новости
«Намерение правительства остановить пенсионные и социальные выплаты украинским гражданам, проживающим на временно неподконтрольных территориях, которые получат российские паспорта, противоречит Конституции Украины и нашим международным обязательствам по защите прав человека», — цитирует РИА Новости пресс-службу партии.
По словам Бойко, данный шаг является «местью обанкротившихся, проигравших политиков», которые неспособны вести диалог с согражданами.
Ранее правительство Украины приняло решение не признавать российские документы, выданные жителям самопровозглашённых республик Донбасса.
В свою очередь, министр по делам ветеранов Ирина Фриз отметила, что Киев может лишить социальных выплат граждан, которые получат российские паспорта.
Подробнее о ситуации — в материале RT.