Бойко оценил планы Киева лишить пенсий жителей Донбасса с паспортами России

Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что планы правительства Украины перестать выплачивать жителям Донбасса с российскими паспортами в том числе пенсии противоречат Конституции страны.

«Намерение правительства остановить пенсионные и социальные выплаты украинским гражданам, проживающим на временно неподконтрольных территориях, которые получат российские паспорта, противоречит Конституции Украины и нашим международным обязательствам по защите прав человека», — цитирует РИА Новости пресс-службу партии.

По словам Бойко, данный шаг является «местью обанкротившихся, проигравших политиков», которые неспособны вести диалог с согражданами.

Ранее правительство Украины приняло решение не признавать российские документы, выданные жителям самопровозглашённых республик Донбасса.

В свою очередь, министр по делам ветеранов Ирина Фриз отметила, что Киев может лишить социальных выплат граждан, которые получат российские паспорта.

Подробнее о ситуации — в материале RT.