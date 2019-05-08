Бойко оценил планы Киева лишить пенсий жителей Донбасса с паспортами России

Короткая ссылка
Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко заявил, что планы правительства Украины перестать выплачивать жителям Донбасса с российскими паспортами в том числе пенсии противоречат Конституции страны.
Бойко оценил планы Киева лишить пенсий жителей Донбасса с паспортами России
  • РИА Новости

«Намерение правительства остановить пенсионные и социальные выплаты украинским гражданам, проживающим на временно неподконтрольных территориях, которые получат российские паспорта, противоречит Конституции Украины и нашим международным обязательствам по защите прав человека», — цитирует РИА Новости пресс-службу партии.

По словам Бойко, данный шаг является «местью обанкротившихся, проигравших политиков», которые неспособны вести диалог с согражданами.

Ранее правительство Украины приняло решение не признавать российские документы, выданные жителям самопровозглашённых республик Донбасса.

В свою очередь, министр по делам ветеранов Ирина Фриз отметила, что Киев может лишить социальных выплат граждан, которые получат российские паспорта.

Подробнее о ситуации — в материале RT

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить