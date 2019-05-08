В Совфеде прокомментировали решение Киева не признавать паспорта России в Донбассе

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Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в беседе с газетой «Известия» прокомментировала решение кабмина Украины признать незаконными российские паспорта, выданные украинским гражданам в Донбассе.
В Совфеде прокомментировали решение Киева не признавать паспорта России в Донбассе
  • Reuters

«Сегодня для всех очевидно, что Украина умышленно нагнетает антироссийскую истерию, в то время как в стране не решаются очевидные проблемы, которые требуют своего оперативного решения», — заявила она.

По её словам, на Украине происходит стремительный рост цен на товары и услуги, за которым не успевают расти доходы рядовых граждан.

Со своей стороны, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН отметил, что решение о выдаче российских паспортов жителям Донбасса принято из гуманитарных соображений.

«Приняв решение выдать этим людям гражданство России, Россия не нарушила международного права. А вот Украина, решив не признавать паспорта России, которые получат жители Донбасса, в очередной раз продемонстрировала, что её не заботят ни интересы собственных граждан, ни международные нормативные акты», — заявил депутат.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT решение кабмина Украины.

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