Порошенко подписал указ о мерах по укреплению обороноспособности Украины

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Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ «О мерах по укреплению обороноспособности государства». Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Документ признаёт необходимость дальнейшего совершенствования наработки концептуальных подходов по укреплению обороноспособности государства в условиях длительной агрессии со стороны Российской Федерации», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что указом создаётся межведомственная рабочая группа по подготовке предложений по укреплению обороноспособности страны.

В марте Порошенко заявил, что армия Украины в случае необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».

Украинский президент назвал Москву «агрессором» и пообещал, что Киев продолжит укреплять обороноспособность, чтобы «противостоять» восточному соседу.

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