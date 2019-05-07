Кличко неформально встретился с Волкером в Вашингтоне

Мэр Киева Виталий Кличко встретился со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером в Вашингтоне.

Фото и видео со встречи в одном из заведений Вашингтона Кличко опубликовал на своей странице в Facebook.

«Говорили о ситуации на Украине после президентских и накануне парламентских выборов. О том, какие серьёзные вызовы стоят перед Украиной, и о поддержке нашими партнёрами евроатлантического курса Украинского государства», — говорится в подписи к фото.

Ранее Кличко на благотворительном вечере, который был проведён Всемирным боксёрским советом (WBC) в Лас-Вегасе, продал экскурсию по украинской столице за $50 тыс.