Кличко неформально встретился с Волкером в Вашингтоне

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Мэр Киева Виталий Кличко встретился со специальным представителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером в Вашингтоне.
Кличко неформально встретился с Волкером в Вашингтоне
  • РИА Новости

Фото и видео со встречи в одном из заведений Вашингтона Кличко опубликовал на своей странице в Facebook.

«Говорили о ситуации на Украине после президентских и накануне парламентских выборов. О том, какие серьёзные вызовы стоят перед Украиной, и о поддержке нашими партнёрами евроатлантического курса Украинского государства», — говорится в подписи к фото.

Ранее Кличко на благотворительном вечере, который был проведён Всемирным боксёрским советом (WBC) в Лас-Вегасе, продал экскурсию по украинской столице за $50 тыс.

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