Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч

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Мэр Киева Виталий Кличко на благотворительном вечере, который был проведён Всемирным боксерским советом (WBC) в Лас-Вегасе, продал экскурсию по украинской столице за $50 тысяч.

Как отмечается на сайте политика, в мероприятии «Ночь чемпионов» приняли участие легенды мирового бокса, в частности, Майк Тайсон и Леннокс Льюис.

«Поскольку я нахожусь в командировке в США, был рад присоединиться к мероприятию... Экскурсия по нашему замечательному городу «ушла» за $50 000», — уточнил Кличко.

Вырученная сумма будет потрачена на поддержку и реабилитацию спортсменов во всём мире.

Ранее Кличко заявил, что на выборах президента Украины голосовал за действующего главу государства Петра Порошенко, поскольку он является «эффективным в международной политике».

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