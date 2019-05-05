Кличко продал экскурсию по Киеву за $50 тысяч
Как отмечается на сайте политика, в мероприятии «Ночь чемпионов» приняли участие легенды мирового бокса, в частности, Майк Тайсон и Леннокс Льюис.
«Поскольку я нахожусь в командировке в США, был рад присоединиться к мероприятию... Экскурсия по нашему замечательному городу «ушла» за $50 000», — уточнил Кличко.
Вырученная сумма будет потрачена на поддержку и реабилитацию спортсменов во всём мире.
Ранее Кличко заявил, что на выборах президента Украины голосовал за действующего главу государства Петра Порошенко, поскольку он является «эффективным в международной политике».