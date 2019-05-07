В Совфеде прокомментировали заявление экс-министра Украины о развитии ВПК России
- РИА Новости
Как напомнил депутат, более 50 украинских предприятий только в авиационной отрасли участвовали в сотрудничестве с российскими авиастроителями.
«Двигатели для вертолётов были не только для боевых, но и для гражданских, которые закупали на заводе «Мотор Сич» в Запорожье. Более того, продукция «Мотор Сича» шла и для самолёта-амфибии Бе-200, и для учебно-боевого Як-130», — отметил Гутенёв.
По его словам, в настоящее время произошло мощное импортозамещение — в первую очередь в двигателестроении для вертолётов. Также успешным названо импортозамещение по газотурбинным двигателям.
Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT оценил слова Суслова.