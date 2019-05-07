В Совфеде прокомментировали заявление экс-министра Украины о развитии ВПК России

Председатель комиссии Госдумы по оборонно-промышленному комплексу Владимир Гутенёв в беседе с «Известиями» прокомментировал заявление экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о развитии ВПК России из-за действий Киева.

Как напомнил депутат, более 50 украинских предприятий только в авиационной отрасли участвовали в сотрудничестве с российскими авиастроителями.

«Двигатели для вертолётов были не только для боевых, но и для гражданских, которые закупали на заводе «Мотор Сич» в Запорожье. Более того, продукция «Мотор Сича» шла и для самолёта-амфибии Бе-200, и для учебно-боевого Як-130», — отметил Гутенёв.

По его словам, в настоящее время произошло мощное импортозамещение — в первую очередь в двигателестроении для вертолётов. Также успешным названо импортозамещение по газотурбинным двигателям.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT оценил слова Суслова.