Сенатор оценил слова экс-министра Украины о развитии ВПК России

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Полина Полетаева
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT оценил слова экс-министра экономики Украины Виктора Суслова о развитии ВПК России из-за действий Киева.
Сенатор оценил слова экс-министра Украины о развитии ВПК России
  • РИА Новости

«Бывший министр экономики Украины Суслов — человек здравый и объективный, я его давно знаю. Он всегда очень точно характеризует ту ситуацию, которая складывается на Украине. Он всегда очень конкретно характеризовал украинско-российские отношения, без всякого национализма, который является ведущей идеологией Украины», — сказал Цеков.

Сенатор уверен, что оценка экс-министра должна быть «интересна не только России».

«Это также сигнал для США и западноевропейских государств, что мы очень быстро преодолеваем те санкционные решения, которые они принимают», — считает он.

Цеков также отметил, что Россия может решать проблемы с поставкой различного оборудования в условиях «блокады», которую устраивает Запад и к которой «постоянно присоединяется Украина».

Ранее Суслов в интервью украинскому каналу заявил, что Россия смогла создать ряд отраслей производства в сфере военно-промышленного комплекса из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Украиной.

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