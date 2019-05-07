Зеленский назвал приоритеты на посту президента Украины
- Reuters
«Наш приоритет — не борьба с коррупцией, а победа над коррупцией. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.
По его словам, он также намерен вернуть в законодательство статью о незаконном обогащении.
Кроме того, он отметил необходимость принять новый закон о выборах в Верховную раду.
Ранее в команде Зеленского сообщили, что одной из главных его задач будет возобновление встреч в нормандском формате.