Зеленский назвал приоритеты на посту президента Украины

Избранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с еврокомиссаром по вопросам расширения Йоханнесом Ханом назвал среди своих главных приоритетов победу над коррупцией.

«Наш приоритет — не борьба с коррупцией, а победа над коррупцией. Демонополизация в энергетике, деолигархизация в СМИ», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.

По его словам, он также намерен вернуть в законодательство статью о незаконном обогащении.

Кроме того, он отметил необходимость принять новый закон о выборах в Верховную раду.

Ранее в команде Зеленского сообщили, что одной из главных его задач будет возобновление встреч в нормандском формате.