Советник Зеленского назвал встречи в нормандском формате приоритетом

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Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского заявил, что одной из главных задач команды нового украинского лидера будет возобновление встреч в нормандском формате. Об этом сообщает Интерфакс.
Советник Зеленского назвал встречи в нормандском формате приоритетом
  • РИА Новости

«Ключевым для нас приоритетом будет возобновление, активизация работы нормандского формата», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что важна не дата проведения встречи, а «наполнение её смыслом».

Также Данилюк сообщил, что он приехал в Брюссель вместе с другим советником Зеленского — Русланом Рябошапкой — по приглашению Еврокомиссии и Европарламента.

Ранее в МИД России заявили, что о подготовке встречи в нормандском формате нужно думать после инаугурации Зеленского.

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