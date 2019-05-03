Советник Зеленского назвал встречи в нормандском формате приоритетом

Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского заявил, что одной из главных задач команды нового украинского лидера будет возобновление встреч в нормандском формате. Об этом сообщает Интерфакс.

«Ключевым для нас приоритетом будет возобновление, активизация работы нормандского формата», — заявил он.

При этом он подчеркнул, что важна не дата проведения встречи, а «наполнение её смыслом».

Также Данилюк сообщил, что он приехал в Брюссель вместе с другим советником Зеленского — Русланом Рябошапкой — по приглашению Еврокомиссии и Европарламента.

Ранее в МИД России заявили, что о подготовке встречи в нормандском формате нужно думать после инаугурации Зеленского.