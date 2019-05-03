Советник Зеленского назвал встречи в нормандском формате приоритетом
- РИА Новости
«Ключевым для нас приоритетом будет возобновление, активизация работы нормандского формата», — заявил он.
При этом он подчеркнул, что важна не дата проведения встречи, а «наполнение её смыслом».
Также Данилюк сообщил, что он приехал в Брюссель вместе с другим советником Зеленского — Русланом Рябошапкой — по приглашению Еврокомиссии и Европарламента.
Ранее в МИД России заявили, что о подготовке встречи в нормандском формате нужно думать после инаугурации Зеленского.