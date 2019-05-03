В МИД России оценили возможность новой встречи в нормандском формате

Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что о подготовке встречи в нормандском формате по Украине нужно думать после инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского.

«Нужно дождаться инаугурации и после этого думать о том, чем насытить в практическом плане встречу нормандского формата, потому что, как вы знаете, он собирается на разных уровнях — экспертный, уровень министров и высший», — приводит его слова РИА Новости.

Также Карасин отметил, что главным является не сам факт встречи, а результаты, которых нужно будет достичь в новых условиях встречи нормандского формата.

Ранее в команде Зеленского заявили о намерении работать в нормандском формате.