Климкин: Россия мечтает переселить к себе миллионы украинцев

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российская сторона мечтает переселить несколько миллионов украинцев на свою территорию. Об этом он написал в статье для издания «Украинская правда».

«Не секрет, что Москва мечтает о переселении нескольких миллионов украинцев вглубь своих обширных территорий, чтобы хоть как-то смягчить демографический кризис», — сказал он.

По словам Климкина, «Россия издавна заселяла свою безграничную Сибирь миллионами украинцев».

Он также заявил, что «обилечивание украинцев паспортами страны-оккупанта является прологом к брутальному демографическому инжинирингу», который сделает украинцев «заложниками и подневольным человеческим материалом».

Также Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе.