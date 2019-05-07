Климкин: Россия мечтает переселить к себе миллионы украинцев

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российская сторона мечтает переселить несколько миллионов украинцев на свою территорию. Об этом он написал в статье для издания «Украинская правда».
Климкин: Россия мечтает переселить к себе миллионы украинцев
  • Reuters

«Не секрет, что Москва мечтает о переселении нескольких миллионов украинцев вглубь своих обширных территорий, чтобы хоть как-то смягчить демографический кризис», — сказал он.

По словам Климкина, «Россия издавна заселяла свою безграничную Сибирь миллионами украинцев».

Он также заявил, что «обилечивание украинцев паспортами страны-оккупанта является прологом к брутальному демографическому инжинирингу», который сделает украинцев «заложниками и подневольным человеческим материалом». 

Также Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе.

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