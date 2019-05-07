Климкин: Россия мечтает переселить к себе миллионы украинцев
- Reuters
«Не секрет, что Москва мечтает о переселении нескольких миллионов украинцев вглубь своих обширных территорий, чтобы хоть как-то смягчить демографический кризис», — сказал он.
По словам Климкина, «Россия издавна заселяла свою безграничную Сибирь миллионами украинцев».
Он также заявил, что «обилечивание украинцев паспортами страны-оккупанта является прологом к брутальному демографическому инжинирингу», который сделает украинцев «заложниками и подневольным человеческим материалом».
Также Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе.