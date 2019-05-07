Эксперт оценил заявление об ущербе Украины от снижения объёмов торговли с Россией

Короткая ссылка
Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление директора департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона о последствиях снижения объёмов торговли с Россией.
Эксперт оценил заявление об ущербе Украины от снижения объёмов торговли с Россией
  • Reuters

«Любые оценки потерь Украины из-за разрыва торговых связей с Россией будут неполны и субъективны, так как опираются просто на официальные цифры, хотя вопрос гораздо глубже. Теряются целые производственные цепочки, многие из которых масштабные», — сказал Суздальцев.

По его мнению, без России развитие Украины — нонсенс.

Со своей стороны, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН заявил, что суммы потерь от разрыва торговых отношений известны давно, но тот факт, что столь крупные украинские организации стали их официально называть, говорит о смене настроений.

«Экономика Украины продолжит терпеть убытки от разрыва связей с Россией», — полагает он.

Ранее Саливон сообщил, что потери Киева от происходящего в отношениях между странами в 13 раз превышают потери Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить