Эксперт оценил заявление об ущербе Украины от снижения объёмов торговли с Россией

Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил заявление директора департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона о последствиях снижения объёмов торговли с Россией.

«Любые оценки потерь Украины из-за разрыва торговых связей с Россией будут неполны и субъективны, так как опираются просто на официальные цифры, хотя вопрос гораздо глубже. Теряются целые производственные цепочки, многие из которых масштабные», — сказал Суздальцев.

По его мнению, без России развитие Украины — нонсенс.

Со своей стороны, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН заявил, что суммы потерь от разрыва торговых отношений известны давно, но тот факт, что столь крупные украинские организации стали их официально называть, говорит о смене настроений.

«Экономика Украины продолжит терпеть убытки от разрыва связей с Россией», — полагает он.

Ранее Саливон сообщил, что потери Киева от происходящего в отношениях между странами в 13 раз превышают потери Москвы.