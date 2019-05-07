Савченко заявила, что за ней ведётся слежка

Короткая ссылка
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что украинские власти следят за ней и её однопартийцами.
Савченко заявила, что за ней ведётся слежка
  • РИА Новости

«За мной и однопартийцами власть ведёт слежку. Каждый раз я проверяю машину на закладку взрывчатки», — приводит её слова ТАСС.

Как отмечается, Броварский городской районный суд Киевской области перенёс рассмотрение дела Савченко на 31 мая из-за отсутствия двух адвокатов.

Планируется, что на следующем заседании обвинение будет просить взять нардепа под стражу на два месяца.

23 апреля Савченко впервые после освобождения из-под стражи пришла в Верховную раду

В ночь на 16 апреля суд освободил её, так как срок ареста истёк. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал судебное решение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить