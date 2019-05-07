Савченко заявила, что за ней ведётся слежка

Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что украинские власти следят за ней и её однопартийцами.

«За мной и однопартийцами власть ведёт слежку. Каждый раз я проверяю машину на закладку взрывчатки», — приводит её слова ТАСС.

Как отмечается, Броварский городской районный суд Киевской области перенёс рассмотрение дела Савченко на 31 мая из-за отсутствия двух адвокатов.

Планируется, что на следующем заседании обвинение будет просить взять нардепа под стражу на два месяца.

23 апреля Савченко впервые после освобождения из-под стражи пришла в Верховную раду.

В ночь на 16 апреля суд освободил её, так как срок ареста истёк. Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал судебное решение.