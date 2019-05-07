В ДНР заявили об обстреле автобуса с рабочими со стороны ВСУ

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В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что украинские военнослужащие обстреляли автобус с рабочей сменой Донецкой фильтровальной станции.
В ДНР заявили об обстреле автобуса с рабочими со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Сегодня в 9:17 (совпадает с мск) под гранатомётный обстрел со стороны вооружённых формирований Украины попал автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, который двигался по автотрассе Н20 в направлении станции», — заявил он.

В представительстве добавили, что пострадавших нет. 

Отмечается, что также был обстрелян район Васильевской насосной станции. 

Ранее ФАН передавало, что Народная милиция ДНР взяла в плен украинского диверсанта.

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