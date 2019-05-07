На Украине упал в реку автобус с туристами из Белоруссии

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В Ивано-Франковской области Украины в результате опрокидывания в реку автобуса с белорусскими туристами три человека погибли и 11 получили травмы. Об этом информирует пресс-служба украинской ГСЧС.
На Украине упал в реку автобус с туристами из Белоруссии
  • РИА Новости

«6 мая возле села Красник Верховинского района во время движения опрокинулся в реку автобус, в котором находилось 25 человек, из них 24 — туристы из Республики Беларусь», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что 16 человек спаслись самостоятельно, остальным помогли выбраться сотрудники ГСЧС. 

«Три человека погибли. Госпитализированы 11 человек, в том числе одна женщина в тяжёлом состоянии», — сообщили в ГСЧС.

В конце апреля в Орловской области в результате ДТП с автобусом пострадали граждане Украины.

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