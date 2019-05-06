В Совфеде оценили призыв депутата Рады вытянуть трудовые ресурсы Донбасса

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Член комитета по международным делам Совета Федерации Ольга Тимофеева в беседе с газетой «Известия» оценила заявление депутата Рады от партии «Самопомощь» Семёна Семенченко, который призвал украинские власти перетянуть из Донбасса все трудовые ресурсы.
В Совфеде оценили призыв депутата Рады вытянуть трудовые ресурсы Донбасса
  • РИА Новости

По мнению сенатора, Киев не принимает никаких реальных мер для нормализации жизни в Донбассе.

«Мир устанавливать никогда не поздно. Просто заявления киевских властей и их реальные действия расходятся абсолютно. Если бы киевская власть преследовала цель действительно восстановить в Донбассе мирную жизнь, то они бы руководствовались Минскими соглашениями», — отметила Тимофеева.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал заявление Семенченко.

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