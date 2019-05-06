В Совфеде оценили призыв депутата Рады вытянуть трудовые ресурсы Донбасса
- РИА Новости
По мнению сенатора, Киев не принимает никаких реальных мер для нормализации жизни в Донбассе.
«Мир устанавливать никогда не поздно. Просто заявления киевских властей и их реальные действия расходятся абсолютно. Если бы киевская власть преследовала цель действительно восстановить в Донбассе мирную жизнь, то они бы руководствовались Минскими соглашениями», — отметила Тимофеева.
Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал заявление Семенченко.