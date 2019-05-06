В Совфеде оценили призыв депутата Рады вытянуть трудовые ресурсы Донбасса

Член комитета по международным делам Совета Федерации Ольга Тимофеева в беседе с газетой «Известия» оценила заявление депутата Рады от партии «Самопомощь» Семёна Семенченко, который призвал украинские власти перетянуть из Донбасса все трудовые ресурсы.

По мнению сенатора, Киев не принимает никаких реальных мер для нормализации жизни в Донбассе.

«Мир устанавливать никогда не поздно. Просто заявления киевских властей и их реальные действия расходятся абсолютно. Если бы киевская власть преследовала цель действительно восстановить в Донбассе мирную жизнь, то они бы руководствовались Минскими соглашениями», — отметила Тимофеева.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал заявление Семенченко.