Эксперт оценил сообщения о планах штаба Зеленского продолжить курс на вступление Украины в ЕС

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Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФАН оценил заявление представителя штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослава Юраша о том, что новая власть намерена продолжать курс действующего лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.
Эксперт оценил сообщения о планах штаба Зеленского продолжить курс на вступление Украины в ЕС
  • Reuters

«И до выборов на Украине, и после избирательного процесса было очевидно, что политика Зеленского — это продолжение на Запад. А значит, принципиально ничего не поменяется», — сказал Безпалько.

По его мнению, Зеленский попробует достичь тех же самых целей, что и Порошенко, но под другим соусом — например, изменив риторику.

Ранее представитель штаба Зеленского сообщил, что в настоящее время идёт подготовка «первых ста международных дней» после официального вступления президента в должность.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе. Он отметил, что шанс на выполнение Минских соглашений и, как следствие, завершение конфликта в Донбассе с Зеленским гораздо выше, чем с Порошенко.

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