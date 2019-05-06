Эксперт оценил сообщения о вызове Порошенко на допрос

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Анастасия Румянцева
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что Генпрокуратура Украины вызывает действующего президента страны Петра Порошенко на допрос 7 мая.
Эксперт оценил сообщения о вызове Порошенко на допрос
  • РИА Новости

Отмечается, что Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.

По словам Почты, в политической жизни Украины наблюдается определённая цикличность.

«Сейчас завершается цикл евромайдана, который олицетворяет Порошенко. Так как в жизни общества очень много проблем, сами украинские политики иногда говорят, что Украина не состоявшееся государство: слабая государственность, высокий уровень коррупции, нерешённость целого ряда серьёзных проблем», — отметил Почта.

Он добавил, что после окончания очередного периода надо на кого-то «свалить всю вину».

«Найти человека, который будет персонифицировать все недостатки. Вполне возможно мы видим начало этой драмы, она же комедия», — полагает Почта.

По мнению аналитика, Порошенко есть, за что отвечать.

«Это и военные преступление, государственный террор против части своего населения, это масштабная коррупция, собственное обогащение, клановые отношения. Порошенко можно обвинять как лично, так и как руководителя страны. Он сильно наживался на военных поставках, война в Донбассе стала не только способом легитимации его политического режима, но и способ личного обогащения», — заключил политолог.

Ранее СМИ сообщили о том, что Генеральная прокуратура Украины вызывает Порошенко на допрос 7 мая.

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