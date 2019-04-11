Порошенко в случае поражения на выборах могут вызвать на допрос по коррупционным делам

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что действующего украинского лидера Петра Порошенко в случае поражения на выборах могут вызвать на допрос по коррупционным делам.
Порошенко в случае поражения на выборах могут вызвать на допрос по коррупционным делам
  • Reuters

Об этом сообщает УНИАН.

Отмечается, что у министра спросили, будут ли открыты уголовные производства по истечении срока полномочий Порошенко для объективной оценки в рамках досудебного расследования причастности президента Украины к коррупционным правонарушениям.

Аваков указал, что рядом с ним нет генерального прокурора Украины Юрия Луценко, чтобы ответить на этот вопрос, однако выразил уверенность в том, что правоохранительные органы могут открыть производство против гражданина, который ушёл с поста президента страны и потерял в связи с этим право на неприкосновенность.

«Я не имею никаких прав. Я всего лишь министр. Я думаю, что если будут основания, то у нас достаточно институтов, которые могут открыть производство против гражданина, который когда-то был президентом. Нормальная процедура», — сказал он.

Глава МВД добавил, что он лично ходит на допросы в рамках различных дел, когда это требуется, как и другие политические деятели.

Ранее стало известно, что штаб Петра Порошенко выразил уверенность в победе во втором туре выборов.

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