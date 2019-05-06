Эксперт оценил намерение Климкина предложить Зеленскому свою отставку

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Полина Полетаева
Политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с RT оценил заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина о намерении подать в отставку после вступления в должность президента Владимира Зеленского.
Эксперт оценил намерение Климкина предложить Зеленскому свою отставку
  • Reuters

«Вряд ли Зеленский оставил бы человека из команды Порошенко в составе кабмина, тем более что данная кандидатура должна назначаться президентом», — сказал Дудчак.

По мнению эксперта, теперь необходимо посмотреть, как будет действовать Зеленский.

«Все эти разговоры и заявления, конечно, проливают свет на возможные действия будущего президента, но все уже заждались конкретных действий», — считает он.

Ранее Климкин заявил, что намерен предложить Зеленскому свою отставку.

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