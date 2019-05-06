Эксперт оценил намерение Климкина предложить Зеленскому свою отставку
- Reuters
«Вряд ли Зеленский оставил бы человека из команды Порошенко в составе кабмина, тем более что данная кандидатура должна назначаться президентом», — сказал Дудчак.
По мнению эксперта, теперь необходимо посмотреть, как будет действовать Зеленский.
«Все эти разговоры и заявления, конечно, проливают свет на возможные действия будущего президента, но все уже заждались конкретных действий», — считает он.
Ранее Климкин заявил, что намерен предложить Зеленскому свою отставку.