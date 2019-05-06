Полторак заявил о готовности доложить Зеленскому о состоянии ВСУ

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что готов встретиться с избранным президентом страны Владимиром Зеленским и доложить ему о состоянии вооружённых сил.

«Я буду действовать в рамках действующего законодательства, и я думаю, что наступит время, когда такая встреча состоится, я готов доложить о состоянии ВСУ, о реформах, задачах, моём видении будущего ВСУ Украины», — цитирует телеканал «112 Украина» Полторака.

Ранее представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что новая власть намерена продолжать курс действующего лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.