Полторак заявил о готовности доложить Зеленскому о состоянии ВСУ

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Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что готов встретиться с избранным президентом страны Владимиром Зеленским и доложить ему о состоянии вооружённых сил.
Полторак заявил о готовности доложить Зеленскому о состоянии ВСУ
  • Reuters

«Я буду действовать в рамках действующего законодательства, и я думаю, что наступит время, когда такая встреча состоится, я готов доложить о состоянии ВСУ, о реформах, задачах, моём видении будущего ВСУ Украины», — цитирует телеканал «112 Украина» Полторака.

Ранее представитель штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Святослав Юраш заявил, что новая власть намерена продолжать курс действующего лидера Петра Порошенко на вступление в НАТО и ЕС.

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