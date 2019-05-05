МИД Украины надеется, что Совет Европы не пойдёт на «уступки» России

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Украина надеется, что Совет Европы будет верен своим принципам и не пойдёт на «уступки» России, говорится в комментарии украинского МИД по случаю 70-летия СЕ.
МИД Украины надеется, что Совет Европы не пойдёт на «уступки» России
  • Reuters

В ведомстве заявили, что к своему юбилею организация подошла в кризисном состоянии, которое вызвано «разрушительными действиями Российской Федерации, её агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей». 

Как отметили дипломаты, этот кризис стал вызовом для СЕ и поставил его перед выбором — остаться верным собственным ценностям или «поддаться на шантаж и угрозы».

«Украина надеется, что за десятилетия работы и испытаний Совет Европы получил достаточно сил и здравого смысла, чтобы и дальше оставаться образцом демократии, а не встретить своё 70-летие в полуразрушенном скомпрометированном состоянии из-за безосновательных уступок в пользу крупнейшего государства — нарушителя его принципов и норм», — указывается в заявлении.

Ранее постпред России при Совете Европы Иван Солтановский не исключил выхода Москвы из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ) в случае отсутствия компромисса. 

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