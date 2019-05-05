В ЛНР сообщили о трёх обесточенных населённых пунктах из-за грозы

В трёх населённых пунктах самопровозглашённой Луганской народной республики более 100 домов оказались обесточены из-за аварийного отключения линии электропередач (ЛЭП) после грозы.

«Из-за неблагоприятных погодных условий (гроза) произошло аварийное отключение линии 6 киловатт, вследствие чего без электроснабжения остались 112 абонентов в населённых пунктах Липовое, Радостное, Широкое», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС ЛНР.

Отмечается, что восстановление электроснабжения будет происходить 5 мая.

Ранее в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об обстрелах со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ).